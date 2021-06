MDR SACHSEN-ANHALT: Knapp 160 Jahre gibt es die Agrarwissenschaften in Halle bereits – im Jahr 1862 bot die Martin-Luther-Universität als erste deutsche Hochschule überhaupt diesen Studiengang an. Warum ist der Studiengang auch heute noch wichtig?

Professor Hermann Swalve: Die Agrarwissenschaften in Halle sind besonders wichtig, weil wir im gesamten mitteldeutschen Raum die einzige universitäre Ausbildungsstätte sind, das heißt in den Ländern Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Wir haben natürlich auch Studenten aus anderen Bundesländern, bis hin nach Mecklenburg-Vorpommern oder Hessen.

In Mitteldeutschland haben wir zudem die Besonderheit, dass wir besonders gute Bedingungen für die Landwirtschaft haben. Zwischen Halle und Magdeburg und nördlich von Magdeburg ist der beste Ackerboden Deutschlands zu finden, dazu große Landwirtschaftsbetriebe, die auch geführt werden wollen. Und die Leute, die da einmal in die Leitung gehen sollen, müssen irgendwo ausgebildet werden.

Bildrechte: Hermann Swalve Wer ist Hermann Swalve Hermann Swalve ist seit 2002 Professor für Tierzucht in Halle, damals noch am Institut für Tierzucht und Tierhaltung. Seit 2013 ist er Direktor des Institutes für Agrar- und Ernährungswissenschaften.

Inwiefern kennt man Halle auch international?

Halle kennt man in Fachkreisen immer dann, wenn wir in internationalen Projekten tätig sind, mit Nordamerika, Australien usw. Die meisten von uns sind in solchen Projekten vernetzt und haben auch internationale Jobs, also beispielsweise war ich Präsident des Weltverbandes der Tiergenetiker. Das gilt für meine Kollegen in gleicher Weise, da übernimmt man Ämter auf internationaler Ebene.

Alle von uns werden auch häufiger gebeten, Gutachter zu sein für Forschungsprojekte und Promotionen, das heißt wir werden eingeladen in ein anderes Land zu fahren und dort eine Doktorprüfung abzunehmen. Das ist ein völlig normaler Zustand und auch schon vor Corona haben wir sehr viel Zeit in Videokonferenzen verbracht. Naturwissenschaft und Agrarwissenschaft macht da keine Ausnahme, ist immer international.

Den ersten Lehrstuhl für Landwirtschaft schuf Professor Julius Kühn. Warum ist Julius Kühn so bedeutsam?

Professor Julius Kühn hat bei der Universitätsleitung durchgesetzt, dass man Landwirtschaft an der Universität studieren konnte, so dass es auf ein neues naturwissenschaftliches Niveau angehoben wurde.

Julius Kühn hat Landwirtschaft an die Universitäten gebracht. Bildrechte: Gemeinfrei Er war ganz bahnbrechend für seine Zeit, was das Fach Tierzucht anbelangt. Er hat sich schon sehr früh international vernetzt, Tierrassen gekreuzt oder beispielsweise geschaut, welche Tierarten sich für welche Klimate eignen und wie man dann züchten muss. Das sind ganz grundlegende Dinge. Er hat aber auch in den Pflanzenwissenschaften gearbeitet, interessanterweise besonders, was Pflanzenkrankheiten anbelangt. Unsere heutigen Pflanzenwissenschaftler führen sich genau so auf ihn zurück wie mein Fachgebiet, die Tierzucht. Er hat die Grundlagen geschaffen für das, was wir heute machen.

Woran arbeitet Ihr Institut heute?

Momentan arbeiten wir auf dem Gebiet der Züchtung von Pflanzen für verbesserte Trockenheitsresistenz. Die Tierzucht hat in den letzten Jahren sehr viel geforscht, dass wir die Tiergesundheit in den Ställen durch Züchtung verbessern.

Unser Alleinstellungsmerkmal ist unser "Ewiger Roggen" hier auf dem Versuchsfeld, wo seit weit mehr als 100 Jahren immer wieder Roggen angebaut wird, um daran ableiten zu können, wie die Verträglichkeit über so viele Jahre bei verschiedenen Düngungsintensitäten ist – ohne Düngung, mit Stallmist-Düngung, mit Mineral-Düngung, in verschiedenen Stufen. Davon gibt es auf der Welt nur einen Dauerversuch in England, der überhaupt vergleichbar ist.

Was bedeuten die Einsparungen, die die Universitätsleitung nun plant?

Wir sind mit 19 Professuren ziemlich klein und das bezieht sich darauf, dass wir eine unglaubliche Breite abzudecken haben in den Agrarwissenschaften. Wir haben Tierwissenschaften, das zieht sich von Ernährung über Genetik bis zu Tier-Krankheiten und Haltung. Bei den Pflanzenwissenschaften gibt es Pflanzenkrankheiten, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Physiologie. Dann gibt es Bodenwissenschaften und schließlich auch die Landtechnik, was unser Problemfall ist, weil die Professur schon lange nicht besetzt ist, obwohl wir das immer wieder angemerkt haben.

Die Agrarwissenschaft hat eine über hundert Jahre zurückreichende Geschichte in Halle. Bildrechte: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1.000 Studierende, 19 Professuren Das Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften bietet drei Bachelorstudiengänge (Agrarwissenschaften, Ernährungswissenschaften, Management natürlicher Ressourcen) und vier Masterstudiengänge (Agrarwissenschaften, Nutzpflanzenwissenschaften, Ernährungswissenschaften, Management natürlicher Ressourcen) an. Das Institut hat 19 Professuren und etwa 1.000 Studierende.



1991 war die Landwirtschaftliche Fakultät neu gegründet worden, nachdem es zu DDR-Zeiten "Sektionen" gegeben hatte. 2006 wurde die Fakultät in die Naturwissenschaftkiche Fakultät III eingegliedert, zusammen mit Geowissenschaften, Mathematik und Informatik.

Weil wir diese Breite brauchen in der Forschung und auch in der Ausbildung, braucht man diese Zahl von Professuren. Fakultäten, mit denen wir um Forschungsgelder und Studenten konkurrieren, haben bei kleineren Fakultäten 25 Professuren und die größeren bis hin zu 50. Da sind wir schon am unteren Limit angekommen.

Wir können uns dieses Limit im Moment nur noch leisten, weil es hier am Standort Halle eine ganze Reihe von Forschungseinrichtungen außerhalb der Universität gibt, die im Bereich der Agrarwissenschaften forschen und mit denen wir kooperieren und sie als Gastprofessor eingebunden haben. Aber man braucht natürlich die Hauptamtlichen am Institut. Unsere Situation ist mittlerweile ziemlich kritisch. Wenn das Rektorat sagt, drei Professuren sollen wegfallen, dann ist das genau der Schritt, der uns in diese unterkritische Masse führt.