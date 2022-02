Weitere Angriffe auf das Islamische Kulturcenter Am 25. und 30. Juni, sowie am 19. Juli und 6. August 2017 warfen unbekannte Täter Böller in Richtung des Kulturzentrums, zum Teil während des Freitagsgebets.



17. April 2017: Eine Fensterscheibe am Gebäude wurde eingeworfen.



26. September 2016: Ein Besucher der Gemeinde wurde bedroht.



21. September 2015: Am Abend wurde durch unbekannte Täter eine Scheibe eingeworfen, zwei Mülleimer vor dem Gebäude wurden entleert und mehrere Pflanzen herausgerissen.