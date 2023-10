Die Position der linksextremistischen Szene in Sachsen-Anhalt zum terroristischen Angriff der Hamas auf Israel ist nach Einschätzung des Landesinnenministeriums nicht einheitlich. Während bei linksextremistische Gruppen in Halle weitgehend eine mit dem Staat Israel solidarische Haltung vorherrsche, stünde die Szene in Magdeburg an der Seite der palästinensischen Bevölkerung.