Für Leona Blum sind es gerade ganz besondere Tage. Die 30-Jährige, geboren in Dachau, hat gerade ihre Diplomarbeit bestanden. Nun führt sie zusammen mit anderen Studenten der Kunsthochschule Halle erstmals durch die Jahresausstellung 2022. Bald wird sie ihr Leben nach der Uni organisieren müssen, erzählt Blum im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Vorher steht noch die feierliche Diplomvergabe an.

Blum ist mit zwei Arbeiten in der neuen Ausstellung der Kunsthochschule Burg Giebichenstein vertreten. Eine Wandinstallation hat sie der Dauer von Momenten gewidmet. Feiner Sand in unterschiedlicher Füllhöhe in mehr als vierzig Reagenzgläsern zeigt die Länge ganz besonderer Augenblicke an. In einem gebundenen Heft sind Beschreibungen der Situationen aufgeführt, deren Dauer Blum bestimmt hat.