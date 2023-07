Job-Info-Tag Schwimmbäder in Halle werben um Rettungsschwimmer

Rettungsschwimmer werden an Seen und in Schwimmbädern gebraucht. Da während der Corona-Pandemie viele Schwimmkurse ausgefallen sind, sind Schwimmmeister derzeit wichtiger denn je. Auf der Suche nach Rettungsschwimmer-Nachwuchs hat die Bäder Halle GmbH am Montag zu einem Job-Info-Tag ins Freibad Saline geladen.