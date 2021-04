Alles begann mit einem Kinderbuch. "Wie die Hasenkinder Keck und Protz vom Wacholderbusch Osterhasen wurden", war der erste Titel, den der Mitteldeutsche Verlag vor 75 Jahren herausgegeben hatte. Gegründet worden war er am 24. April 1946 . Der meistverkaufte Roman folgte 1958 mit Bruno Apitz' "Nackt unter Wölfen". Er wurde in 30 Sprachen übersetzt und mit mehr als zwei Millionen verkauften Büchern der größte Erfolg der Verlagsgeschichte. "Die Verkaufszahlen heute sind mit der Millionenauflage von früher nicht zu vergleichen, aber das sind heute andere Zeiten", sagte Jana Krimmling vom Mitteldeutschen Verlag MDR SACHSEN-ANHALT.

Andere Zeiten sind es auch für die Zusammenarbeit von Autoren und Verlag. Roman Pliske, Verleger und Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verlags, sagte: "Wir gehen viel spazieren zu zweit, immer wieder in anderen Konstellationen, also man trifft sich draußen. Mit Verlagskollegen sucht man den Austausch, wie geht es dem anderen, was machen die Zahlen." Doch der Verlag habe das Glück, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder Themen finden, "die funktionieren". Jana Krimmling beschreibt: "Der Jubiläumsband zum 40. Geburtstag des Neuen Theaters in Halle zum Beispiel. Da hat man Theaterfans als Leser, interessierte Bürger, auch aus ganz Deutschland, weil auch bekannte Schauspieler vorkommen."