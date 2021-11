In den App-Rundgang sind auch kleine Aufgaben integriert wie – "Mach ein Foto" – oder kurze Fragen, zum Beispiel zum Thema Bücherverbrennung. "Von welchen Autoren denkst du, wurden Bücher verbrannt?" Der interaktive Rundgang deckt aber nicht nur die Zeit des Nationalsozialismus ab, sondern beginnt im Mittelalter und endet im Heute – beispielsweise mit Beschreibungen, was das jüdische Gemeindeleben heute ausmacht. Auch die für Außenstehende meist verschlossene Synagoge kann besichtigt werden – mit 360°-Aufnahmen.

Die Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener hat sich auf Anregung der Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V. dem Thema gewidmet. Manche gehen noch zur Schule, andere studieren, alle sind zwischen 16 und 27 Jahren alt. Die Freiwilligen-Agentur hatte das Projekt unter anderem über Social Media beworben und auch per Mund-zu-Mund-Propaganda Freiwillige gefunden. Insgesamt haben rund 15 junge Leute den Rundgang in ihrer Freizeit erstellt und etwa ein halbes Jahr daran gearbeitet. Anlass war das Themenjahr "1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland", das in diesem Jahr stattfindet.