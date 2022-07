Sie berichtet, dass viele junge Erwachsene auf Hilfe vom Staat angewiesen sind. Doch das Geld sei am Ende des Monats einfach nicht genug: "Weil die Summen, die da zur Verfügung stehen, ja nicht üppig sind. Das muss man einfach mal so sagen. Die reichen zum Leben, aber nicht, um sich auch mal einen Wunsch zu erfüllen, den junge Leute halt so haben. Dann ist das Geld, was sie bekommen, auch oft gestückelt, aus verschiedenen Töpfen, kommt zu verschiedenen Zeiträumen. Und die jungen Leute haben Schwierigkeiten, das über den Monat in Blick zu behalten."