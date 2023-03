Elf junge Forscherinnen und Forscher aus Sachsen-Anhalt treten im Mai beim Bundeswettbewerb "Jugend forscht" in Bremen an. Die Landessiegerinnen und -sieger sind am Donnerstagnachmittag in Halle ausgezeichnet worden. Wie die Stiftung "Jugend forscht" mitteilte, haben sich die 15- bis 20-Jährigen in den Fachbereichen Arbeitswelt, Biologie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik für das Bundesfinale qualifiziert.