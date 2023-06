Die Zahl der Jugendgewaltdelikte in Halle (Saale) ist rückläufig. Das teilte Oberbürgermeister Egbert Geier (SPD) am Abend im Stadtrat mit. Während es im September vergangenen Jahres noch 60 Straftaten von Jugendlichen gegeben habe, seien es im Mai nur noch elf gemeldete Fälle gewesen.

Die Polizei in Halle hatte im vergangenen Jahr die Ermittlungsgruppe "Cornern" gegründet. Außerdem wurde die Polizeipräsenz an Brennpunkten erhöht und Präventionsveranstaltungen an Schulen durchgeführt. Nun hat der Stadtrat einem Maßnahmenpaket von CDU, Hauptsache Halle und SPD zugestimmt, mit dem die Jugendkriminalität weiter bekämpft werden soll. So sollen besonders betroffene Schulwege verstärkt bestreift und eine zentrale Anlaufstelle für jugendliche Opfer eingerichtet werden.