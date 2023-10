In Halle treffen sich am Montag Vertreter von Stadt und Land zu einem Krisengipfel. Anlass ist die seit einigen Jahren zunehmende Jugendgewalt in der Saalestadt. Neben vier Landesministerien (Innenministerium, Justizministerium, Sozialministerium und dem Bildungsministerium) werden bei dem Treffen am Montag nach Angaben der Stadt auch Vertreter der Polizei dabei sein.