Diskurs im Ausschuss Jugendgewalt in Halle: Diskussionen ohne Ende

Im Jugendhilfeausschuss Halle ist in einer Sondersitzung am Donnerstag alles auf den Tisch gekommen, was bisher über die zahlreichen Angriffe von Jugendlichen auf Jugendliche bekannt ist. Der Ausschussvorsitzende sagte, es gebe aber keine neuen Entscheidungen. Die Beteiligten, darunter Polizei, Staatsanwaltschaft, Schuldirektoren und Sozialarbeiter, hätten aber gut diskutiert.