Neben der Soko gab es in Halle in den vergangenen Jahren noch weitere Maßnahmen, um die Jugendkriminalität zu senken. So wurde etwa die Polizeipräsenz an Brennpunkten erhöht und Präventionsveranstaltungen an Schulen durchgeführt. Täter und Opfer waren fast ausschließlich männliche Jugendliche.