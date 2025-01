Angesichts der Schwere der Taten und der durch Wiederholungen sichtbaren Unbelehrbarkeit einiger, seien nur empfindliche Freiheitsstrafen ohne Bewährung in Frage gekommen, so Kolbig. So musste unter anderem ein jugendlicher Intensivtäter für acht Jahre ins Gefängnis, ein weiterer Angeklagter wurde zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Das Justizministerium sagte, die in Halle verhängten Strafen würden in Juristenkreisen national Anerkennung und Beachtung finden.