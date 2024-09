Die Beigeordnete für Kultur und Sport, Dr. Judith Marquardt, schrieb fleißig mit, was die Jugendlichen am Mikro zu sagen hatten: Die Öffnungszeiten für die Turnhallen und Saaleschleusen seien zu kurz, außerdem fehle es an Fußballplätzen und einer Kletterhalle. Die Jugendlichen schlugen auch vor, enger mit den Vereinen zusammenarbeiten. "Denn je nachdem, ob man am Bebel, in der Südstadt oder in Halle-Neustadt wohnt, hat man andere Bedürfnisse", sagte ein 18-Jähriger.

Bildrechte: MDR/Hanna Kazmirowski