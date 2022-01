In der Schule kam Dariusz zurecht. Bis zur Jugendweihe in der achten Klasse lief alles in einem normalen Rahmen. Allerdings warfen ihn schon kleinste Änderungen der gewohnten Ordnung aus der Bahn, die Pubertät traf ihn deshalb mit besonderer Wucht. Er begann sich zu ritzen, verbrachte einige Zeit in der Psychiatrie. Die innere Unruhe bekämpfte er mit Kraftsport und viel zu lauter Musik. Irgendwann gelang es den Pflegeeltern nicht mehr, die Nerven zu behalten.

Was dann geschah, beschreibt Dariusz so: "Ich bin dann raus, weil ich meinen Dad, also meinen Pflegevater, in einem Wutanfall versucht habe, das Messer in den Rücken zu hauen." Polizei und Notarzt mussten kommen.