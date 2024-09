Halle Unbekannte greifen Jugendlichen im FCM-Shirt an

26. September 2024, 11:18 Uhr

In Halle ist ein 15-Jähriger von sechs maskierten Männern angegriffen worden. Der Jugendliche aus Magdeburg war am Dienstag mit seiner Schulklasse in Halle unterwegs. Die Polizei vermutet, dass die Angreifer auf ihn eingeprügelt haben, weil er ein FCM-Shirt getragen hat. Der Jugendliche wurde leicht verletzt, die Angreifer flohen.