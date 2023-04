Ein siebenjähriger Junge ist am zentralen Hallmarkt in Halle (Saale) mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag der Deutschen Presseagentur mitteilte, soll ein 60 Jahre alter Mann dem Kind am Vormittag in der Salzgrafenstraße eine Stichverletzung zugefügt haben. Das konnte die Polizeiinspektion mit dem Verweis auf Täterwissen MDR SACHSEN-ANHALT nicht bestätigen.