Friedemann (23) und Ferdinand Raabe (19) sind beide in Halle aufgewachsen. Zusammen besuchten sie die Latina August Hermann Francke, wo sie in Projekten wie dem Jugendparlament an die Politik herangeführt wurden. Auch ihre Eltern lebten ihnen vor, dass man gesellschaftliche Probleme vor der eigenen Haustür mit Engagement lösen kann. So engagierten sich die beiden beispielsweise in einer Bürgerinitiative für einen Spielplatz in ihrem Stadtteil Lettin oder bei Fridays for Future. Ferdinand war dann Gründungsmitglied des Landesverbandes von Volt und holte Friedemann von der SPD in seine Partei, für die sie 2024 erfolgreich für den Stadtrat kandidierten.