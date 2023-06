In Halle hat die Polizei einen 13 Jahre alten Jungen aus einem Kanal nahe der Passendorfer Wiesen geborgen. Er starb wenige Stunden später in einem Krankenhaus. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, hatten Passanten den Jungen am Vormittag im Wasser treiben sehen und die Rettungskräfte alarmiert.