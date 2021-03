Friedrich Günther setzt das Instrument ab. Drei schnelle Handgriffe, schon ist es auseinandergeschraubt und im Rucksack verstaut. Mit schwungvollen Schritten läuft er los. "Hier hat alles angefangen", sagt der Musiker und blickt über den wolkenverhangenen Marktplatz von Halle. Vor neun Jahren lernte er hier in der Stadt die ersten Töne auf seiner Oboe. Am Konservatorium, das nach dem ganz großen Komponisten der Saalestadt benannt ist, und neben dessen Denkmal der junge Mann nun steht.

Friedrich Günther war schon sechs Mal beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" dabei. Jetzt studiert er Oboe. Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT

"Ich hab meine Nachmittage in der Musikschule verbracht. Dann gab’s Konzerte im Händelhaus, Wettbewerbe, Jugend musiziert. Das hat alles in Halle stattgefunden." Seit einem Jahr studiert Friedrich Günther nun Oboe in Bremen.



An diesem Nachmittag trägt der 21-Jährige einen Pulli vom Jugendsinfonieorchester. Neben dem Instrument steckt ein Laptop in seinem Rucksack. Auf dem hat er auch seine Miniatur komponiert. Die Zwischenstände habe er immer mal an befreundete Streicherinnen und Streicher geschickt. "Die haben mir dann gesagt: ‘Ja, das passt gut’ oder ‘Nein, das kann man überhaupt nicht spielen, schreib das nochmal.’"