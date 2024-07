Grundsätzlich erfolgt die medizinische Behandlung von Gefangenen in der jeweiligen Justizvollzugseinrichtung. Die ambulante medizinische Versorgung wird in Sprechstunden durch hauptamtliche Anstaltsärzte sichergestellt. Alle Haftanstalten in Sachsen-Anhalt verfügen über angestellte Ärzte, die von medizinischem Fachpersonal unterstützt werden.



Jede Justizvollzugseinrichtung verfügt über einen medizinischen Bereich, der neben der allgemeinärztlichen Sprechstunde auch fachärztliche Sprechstunden (z. B. Augenarzt, Zahnarzt, Chirurgie, HNO) ermöglicht. Die medizinischen Leistungen im Justizvollzug entsprechen grundsätzlich den Leistungen für gesetzlich Krankenversicherte.



Ein eigenes Justizvollzugskrankenhaus wird im Justizvollzug Land Sachsen-Anhalt nicht vorgehalten, jedoch eine Krankenabteilung in der Justizvollzugsanstalt Burg, die im Bedarfsfall auch von den anderen Justizvollzugseinrichtungen im Land in Anspruch genommen werden kann. Ferner kann ein Gefangener bei Bedarf einer stationären Heilbehandlung auf der Grundlage einer gemeinsamen Verwaltungsvereinbarung mit dem Freistaat Sachsen und dem Freistaat Thüringen in das Justizvollzugskrankenhaus Leipzig verlegt werden.



Quelle: Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz