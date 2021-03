Piepen, Schließen, Tür auf, durch, Tür zu, weiter zur nächsten Tür und von vorn. Fast keine Tür geht einfach auf, fast keine fällt nur ins Schloss, ohne abgeschlossen zu werden. So ist das im Gefängnis.

Thomas Naumann ist der Leiter der JVA in Halle. So wie die ständig verschlossenen Türen gehören auch Beschwerden dazu, sagt er: "Gefangenenbeschwerden sind unser täglich Brot. Die Gefangenen die in ihrer Situation nicht sehr glücklich sind, die ja auch nur mehr oder weniger freiwillig in einer Justizvollzugsanstalt sind, versuchen natürlich, sich das Leben hier angenehm zu gestalten und das Bestmögliche für sich rauszuholen."

Beschwerden an Zeitung, Radio und Fernsehen, an Abgeordnete von Land- oder Bundestag und Ministerinnen und Minister. Sie würden sich oft gleichen, sagt der Leiter der JVA. Schlechtes Essen, schädliches Wasser, Ungeziefer, unfaire Bedienstete.

Regelmäßige Wasser- und Ungezieferkontrollen

Und auch im Brief, der MDR AKTUELL vorliegt, geht es um einige dieser Punkte. Der Gefangene schreibt mit Tinte auf kariertem Papier und in gleichmäßiger Schreibschrift von katastrophalen Zuständen. Dazu zählen "das mehrfache Auftreten von Ratten in den Abwasserrohren, Hauterkrankungen durch das Duschwasser hervorgerufen, aber auch der allgemeine Umgang mit den inhaftierten Menschen".

Sauber abgeheftet liegt ein Stapel Protokolle auf dem Tisch. Einmal im Monat kommt eine Firma, bekämpft Ungeziefer wie Ratten und Schaben. Aus Sicht der Hausleitung: alles im Griff. Und auch zu den Beschwerden über schlechtes Wasser gibt es Protokolle von regelmäßigen Beprobungen. Außerdem würden die Bediensteten Kaffee mit dem selben Wasser wie die Gefangenen kochen, sagt Naumann: "Die Bediensteten können hier Essen erwerben, das selbe wie die Gefangenen bekommen; die Bediensteten gehen hier auf die Toilette, verbringen hier einen großen Teil des Tages, sind also auch nicht daran interessiert, dass Schadstoffe in der Luft sind, dass Baumaterialien verwendet werden, die nicht in Ordnung sind."

Die Großküche aus Edelstahl ist auf Hochglanz poliert. Hier kochen Gefangene unter Anleitung und Aufsicht für die Nebenstelle vor Ort und die Hauptstelle "Roter Ochse". Auch das Essen wird kontrolliert.

Corona schränkt Aktivitäten der Inhaftierten ein

Wieder öffnen und schließen sich Türen. Matthias Huschka steht hinter einem Gitter, tut seinen Dienst im Gefängnis. Er ist Gewerkschafter für die Strafvollzugsbediensteten und Vorsitzender des Ortsverbands Halle. Zur angespannten Stimmung, von der im Brief die Rede ist, gehörten zwei sagt er. Gefangene und Bedienstete. Aber angespannte Stimmung könne er sich zur Zeit nur unter der Maßgabe der Pandemie vorstellen. "Wir sind gereizt, und auch der Gefangene ist sicherlich in seiner Behandlungsgrundlage ein bisschen eingeschränkt. Das ist mit Sport so, das ist mit der Freistunde so, das ist in den Arbeitsbereichen so."