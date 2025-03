Nach Streit um Bau in Weißenfels oder Halle-Tornau: Stadtrat Halle spricht sich für JVA-Pläne aus

Nach Streit um Ort für Gefängnis Stadtrat Halle spricht sich für JVA-Pläne aus

27. März 2025, 08:40 Uhr

Nach langer Debatte hat der Stadtrat in Halle am Mittwochabend für die Pläne für ein neues Gefängnis gestimmt. Anfang März war bekannt geworden, dass die JVA möglicherweise nicht in Halle-Tornau, sondern in Weißenfels entstehen soll.