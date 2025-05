In der vergangenen Woche hatten vier hallesche CDU-Landtagsabgeordnete an die Landesregierung appelliert, am bisherigen JVA-Standort in Halle festzuhalten. Sollte sich das Land stattdessen für Weißenfels entscheiden, kündigten sie Widerstand an. Unter den Abgeordneten sind der frühere Bildungsminister Marco Tullner und der Präsident der Handwerkskammer Halle, Thomas Keindorf.