Zuvor hatte der Landtagsabgeordnete Wolfgang Aldag (Bündnis90/Die Grünen) die seit vergangener Woche laufenden Vorarbeiten kritisiert. Obwohl der JVA-Neubau in der Bevölkerung kontrovers diskutiert werde, agiere das Land "mit einem Höchstmaß an Intransparenz", schrieb Aldag in einer Mitteilung. Weder die Stadtverwaltung Halle noch die Bevölkerung sei über die Bauarbeiten informiert.