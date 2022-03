Krieg in der Ukraine Wie ein Mann aus Halle Flüchtlingen hilft

Das Engagement, den Menschen in der Ukraine zu helfen, ist derzeit enorm groß. In Halle gibt es einen Mann, der sich seit Jahren für diejenigen einsetzt, die in Not geraten sind: Mit seinem Vier-Jahreszeiten-Bus hilft er normalerweise Obdachlosen. Nun hilft er auch Menschen in der Ukraine.