In Halle war seit der Nacht auf Montag ein frei laufendes Känguru unterwegs. Mehrere Polizeistreifen haben im Osten der Stadt nach dem ausgebüxten Tier Ausschau gehalten. Man habe auch schon Blickkontakt gehabt, hieß es zunächst von einem Sprecher.

Am Morgen ist es Polizisten, das Tier wieder einzufangen. Zuerst berichtete darüber die Mitteldeutsche Zeitung. Eine Gefahr für die Anwohner habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Das Känguru ist zuletzt in der Delitzscher Straße gesehen worden, zwischen Bierrain und An der Reide. Es stammt offenbar von einem Alpaka-Hof.