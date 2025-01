Bereits im vergangenen Jahr warnten Rechtsextremismus-Experten wie Robert Claus im Zusammenhang mit der Beteiligung von Rechtsextremen an einer Hallenser Boxnacht vor den Aktivitäten der rechtsextremen Kampfsportszene in Halle. Wenn extrem rechte Hooligans vermehrt in einem Verein agieren, sage das sehr viel darüber aus, in welchem Milieu sich dieser bewegt und wo er seine Kämpfer rekrutiere, so Claus damals im MDR. "Ein Kampfsportevent in Halle unter Beteiligung internationaler extrem rechter Hooliganszenen kurze Zeit vor der anstehenden Fußball-Europameisterschaft in Deutschland sollte alle Alarmleuchten in der Stadt rot blinken lassen."