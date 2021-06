Angersdorfer Teiche Wie das Karlsbad zum Ostseestrand von Halle werden will

Wer aus Halle-Neustadt kommend auf das Naturbad Angersdorfer Teiche zufährt, sieht schon von weitem, dass sich etwas verändert hat. Auf Werbeflächen am Eingang, genau wie an den Fahnenmasten daneben, ist immer wieder ein Logo zu sehen: Ein bärtiger Mann mit einer Krone. "Karlsbad" steht darunter. Karl als neuer König der Bäder in Halle also? "Nein, nein", wiegelt Lars Wilken ab.

Der 46-Jährige ist der neue Betreiber des traditionsreichen Freibades. Er sagt: "Ich wollte etwas Prägnantes – Neptun oder was Nordisches." Als gebürtiger Rostocker kommt Wilken selbst aus dem Norden. "Und so sind wir auf den Namen und das Logo gekommen."

"Leute sollen merken, dass sich was verändert hat"

Zugleich wollte er auch die alten Zöpfe abschneiden, erklärt Wilken die Umbenennung. In der Vergangenheit lief hier nicht alles glatt. Das Bad wurde von den vorherigen Pächtern teilweise vernachlässigt und war zuletzt spürbar heruntergekommen. 2020 wurde es von der Bäder-Gesellschaft der Stadtwerke Halle, formal die Besitzerin des Bades, gar nicht geöffnet. "Deswegen soll sich der Neuanfang auch im Namen ausdrücken" so Wilken. "Damit die Leute merken, es hat sich was verändert." Lars Wilken ist der neue Betreiber des Karlsbades Angersdorfer Teiche, das jetzt auch eine eigene "Seebrücke" hat. Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste

Es ist nicht der weite Horizont der Ostsee. Aber es ist blau-weiß, es ist Wasser. Wir haben hier ja sogar Salzwasser im See und Möwen. Wenn dann die Kinder – die Lütten – hier herumlaufen, ist es ein bisschen Heimat. Lars Wilken

Dass sich etwas verändert hat, sehen die Besuchenden auch direkt hinter dem Kassenhäuschen. Dort wirbt eine LED-Wand für kommende Veranstaltungen. Und neben dem reinen Badebetrieb soll das Karlsbad in Zukunft eben auch dafür stehen, sagt Wilken: "Natürlich sollen sich die Leute, die zum Baden herkommen, wohlfühlen. Aber das ist nur noch ein kleinerer Teil des Konzepts. Wenn das Wetter schlecht ist, wollen wir trotzdem ein Naherholungsziel sein. Und wir wollen hier regelmäßig Events veranstalten." Dabei denkt der Badbetreiber an private Feiern – Grillpartys mit Freunden, Einschulungen, Hochzeiten – aber auch an große Familienfeste, Konzerte oder Weihnachtsmärkte. Soweit das unter Pandemiebedingungen möglich ist.