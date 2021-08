Jubiläum: Die ostdeutsche Backlegende Kathi aus Halle feiert 70. Geburtstag

Kathi will Verantwortung für die Region übernehmen

Apropos Region: Als Familienunternehmen habe man natürlich auch Verantwortung für die Gegend, "in der man verankert ist", wie Marco Thiele es nennt. Das soziale und ökologische Engagement von Kathi kommt also nicht von ungefähr. Auch hier gilt: Die Nähe zu den Menschen steht ganz weit oben auf der Prioritätenliste. Marco Thiele formuliert es so: "Wir schicken nicht einfach nur Schecks."

So wurde das Projekt "Ein Stück vom Kuchen – Kathi übernimmt soziale Verantwortung" auf den Weg gebracht. Denn, so Thiele: "Wenn es einem Unternehmen gut geht, gibt es regelrecht eine Verpflichtung, etwas zurückzugeben." So besteht seit 2010 außerdem eine Kooperation mit dem Kinderheim Clara Zetkin in Frankfurt/Oder. Darüber hinaus arbeitet Kathi mit "dem Kinderhaus Domnitz, dem Haus der Wohnhilfe und der Hausgemeinschaft für Menschen mit Demenz in Halle zusammen".

Rezeptur des Originalrezepts von Kaethe Thiele unverändert

Eine Frage noch zum Schluss, Herr Thiele: "Gibt es das Original-Rezept von Kaethe Thiele noch?" Ja klar, in fast jedem Supermarkt. Denn der älteste Hersteller von Backmischungen in Deutschland setzt zwar auf Innovation, aber auch auf Kontinuität. Die Universalmischung für Sand- oder Rührkuchen wird in derselben Zusammensetzung hergestellt wie schon von Kaethe und Kurt Thiele. "Die Rohstoffe haben sich natürlich verändert – aber die Rezeptur ist die von 1953", erläutert Thiele.