Solche Zwischennutzungen auf Zeit werden wohl künftig häufiger in den Innenstädten auch in Sachsen-Anhalt aufploppen, aus denen sich nicht nur der klassische Einzelhandel mehr und mehr zurückzieht, sondern in Folge dann auch das Publikum. Gegen solch eine urbane Ödnis richtet sich auch ein Wettbewerb, den Halle ausgelobt hat. Dabei geht es um zwei Läden, die in der Innenstadt von der Stadtverwaltung angemietet wurden, um dort Alternativen sichtbar zu machen. "Wir sind natürlich neugierig auf die frischen Ideen", sagt Nicole Krosch vom Freiraumbüro, "Die Sieger werden pünktlich zu Nikolaus bei uns verkündet, ein schönes Finale für das Kulturkaufhaus, das dann erst einmal seine Pforten wieder schließt."