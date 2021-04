Nach Impfaktion in Raffinerie in Leuna Vorerst keine weiteren Corona-Impfaktionen bei Unternehmen

Hauptinhalt

Dass Unternehmen Teil der Impfstrategie werden, wird in Sachsen-Anhalt vorerst nicht noch einmal passieren. Zuvor hatte das Land der Raffinerie in Leuna 1.350 Impfdosen Astrazeneca zur Verfügung gestellt. Andere Unternehmen hatten Interesse an ähnlichen Impfaktionen geäußert.