Großfahndung Mutmaßliche Kindesentführung in Halle: 14 Monate altes Mädchen von Suchhund gefunden

24. April 2025, 11:42 Uhr

In Halle (Saale) soll ein Vater seine 14 Monate alte Tochter vor den Augen der Mutter entrissen haben und mit dem Kleinkind in einer Straßenbahn verschwunden sein. Stundenlang suchte die Polizei nach den beiden – auch mit einem Spürhund. Erst am späten Abend fand sie Vater und Kind schlafend in einer Wohnung in der Südstadt.