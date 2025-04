Wende im Fall einer mutmaßlichen Kindesentziehung in Halle: Wie ein Sprecher des Polizeireviers MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag sagte, wird in dem Fall nicht mehr wegen einer vermeintlichen Kindesentziehung gegen den Vater eines Kleinkindes ermittelt. Der Sachverhalt stelle sich inzwischen etwas anders dar, erklärte der Polizeisprecher.

Polizei vermutet Streit ums Sorgerecht

Dem Mann war zunächst vorgeworfen worden, seine 14 Monate alte Tochter am Mittwochabend vor den Augen der Expartnerin und Mutter entführt zu haben. Bei dem Fall handele es sich aber um einen Sorgerechts-Streit, teilte die Polizei weiter mit. Der Vater habe nach derzeitigen Ermittlungen sein Umgangsrecht wahrgenommen. Die Darstellung der Kindesmutter werde nun in Frage gestellt. Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Sie hatte den Mann bezichtigt, die gemeinsame Tochter vor ihren Augen in Halle-Neustadt entführt zu haben. Der Mann sei mit dem Kinderwagen in eine Straßenbahn gestiegen und soll seine Expartnerin später zu verschiedenen Orten in der Stadt bestellt haben – wo er nie aufgetaucht sein soll. Die Polizei hatte MDR SACHSEN-ANHALT diese Version am Donnerstag bestätigt. Zuvor hatte die Mitteldeutsche Zeitung berichtet.

Ermittlungen gegen Mutter und Vater

Inzwischen werde gegen beide Elternteile ermittelt, sagte der Polizeisprecher am Freitag bei MDR SACHSEN-ANHALT. Bei der Kindesmutter gehe es um den Verdacht der Vortäuschung einer Straftat, gegen den Vater werde wegen Nötigung ermittelt, weil er die Übergabe des Kindes mehrfach verzögert haben soll.

