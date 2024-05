In Halle ist am Wochenende ein totes Kind in einer Wohnung im Paulusviertel gefunden worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, alarmierte ein Familienmitglied am Sonntagnachmittag die Rettungsleitstelle. Eine halbe Stunde später sei die Polizei hinzugerufen worden, weil das zweieinhalbjährige Mädchen gestorben sei.