Am Sonntag war in Halle ein totes Kind in einer Wohnung im Paulusviertel gefunden worden. Laut Polizei alarmierte ein Familienmitglied am Nachmittag zunächst die Rettungsleitstelle. Eine halbe Stunde später sei die Polizei hinzugerufen worden, weil das zweieinhalbjährige Mädchen gestorben sei.