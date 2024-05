Bildrechte: MDR

Vorwurf: Totschlag durch Unterlassen Tote Zweijährige in Halle: Polizei nimmt Vater fest und ermittelt Todesursache

Hauptinhalt

15. Mai 2024, 15:09 Uhr

In Halle ist am Sonntag ein Kind tot in einer Wohnung gefunden worden. Die Obduktion hat jetzt neue Erkenntnisse zur Todesursache gebracht. Offenbar ist das zweijährige Mädchen an größeren Hautverbrühungen gestorben, die es zwei Tage zuvor erlitten hat. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Totschlags durch Unterlassen gegen die Eltern und die Großmutter. Der Vater ist in Haft.