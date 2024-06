Im Fall der Mitte Mai tot aufgefundenen Zweijährigen in Halle dauern die Ermittlungen an. Der Vater des Mädchens sitze weiterhin in Untersuchungshaft, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Weitere Einzelheiten könnten aus ermittlungstaktischen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden.