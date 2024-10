MDR KULTUR: Auf der Herbsttagung der Leopoldina sprechen Sie über Ihre Forschungen zu Heimkindern in der DDR. Was haben Sie herausgefunden?

Heide Glaesmer, Psychologin und Psychotherapeutin der Uniklinik Leipzig: Wir haben hier in Leipzig an der Uni über 270 Menschen befragt, die in Heimen oder Jugendwerkhöfen in der DDR gelebt haben. Wir haben sehr verschiedene Dinge untersucht. Einer der Kernbefunde ist, dass sehr viele von diesen Kindern sehr negative Erfahrungen gemacht haben, in Form von Disziplinar- und Strafmaßnahmen. Zum Teil haben sie Gewalt erlebt, sowohl durch pädagogisches Personal als auch durch andere Kinder und Jugendliche.

Bildrechte: Dirk Hofmeister

Wie wirken sich solche traumatischen Erfahrungen auf den späteren Lebensweg aus?

Man muss betonen, dass es in diesem Fall Menschen in der Kindheit getroffen hat. Traumatische Erfahrungen in diesem Lebensalter greifen tief in die Entwicklung ein. Es gibt eine ganze Reihe von psychischen Erkrankungen, die auf Traumatisierungen folgen können, allen voran die posttraumatische Belastungsstörung, aber eben auch Depressionen, Suchterkrankungen.

Wir wissen außerdem, dass Traumatisierungen in der Kindheit auch negative Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit haben.



Und wichtig ist mir zu betonen, dass sie auch soziale Folgen haben aufgrund ungünstiger Bildungsbiografien. Der größere Teil der Studienteilnehmer hat auch heute noch ein geringes Einkommen und wirtschaftliche Probleme.

​Die Kindheit ist eine verletzliche Phase, in der andererseits auch Selbstwirksamkeit und Resilienz angelegt werden können, auch unter besonders schwierigen Umständen. Wie zeigt sich das bei den Menschen, die Sie befragt haben?

Das ist extrem vielfältig. Über 35 Jahre nach Ende der DDR haben wir ja Menschen befragt, die ein Leben gelebt haben, auch trotz dieser Kindheitserfahrung. Und wir haben auch Menschen getroffen, die glücklich sind, die Familien haben, die arbeiten gegangen sind. Und selbst unter denen, die es schwer hatten, die vielleicht auch unter psychischen Folgen leiden, sind viele, die sich inzwischen auf den Weg der Aufarbeitung und Bewältigung gemacht haben und zum Beispiel als Zeitzeugen aktiv sind, ihre Geschichte erzählen und sich einsetzen dafür, dass so was nicht wieder passiert. In diesem Sinne ist da auch viel Resilienz.

Bildrechte: IMAGO / Steffen Schellhorn

"Kindheit nach 1945" ist das große Thema der Herbsttagung der Leopoldina. Was versprechen Sie sich von diesem Austausch?

Das Interessante ist, dass dort Kolleginnen und Kollegen aufeinandertreffen, die zu sehr unterschiedlichen Themen forschen, auch in Ost- und Westdeutschland. Und was wir in den letzten Jahren sehen, ist, dass sehr viel Aufarbeitung zu Misständen in ganz unterschiedlichen Institutionen und Kontexten passiert ist, sodass wir uns jetzt auf der Tagung darüber verständigen, wie man so etwas richtig machen kann, unter Beteiligung der Zeitzeugen, und wie die Kindheit, wie sich unser Verständnis von der Kindheit auch verändert hat und was das für die Forschung bedeutet, aber auch natürlich für die Gegenwart, also für Kinder, die heute aufwachsen.