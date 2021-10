Der 51-jährige Mirko Döhnert stammt aus Sachsen, hat in Leipzig Medizin studiert und 1998 seine Facharzt-Ausbildung begonnen. Nach Stationen in Erfurt, Weimar und der Schweiz kam er 2008 als stellvertretender Klinikdirektor an das Universitätsklinikum in Leipzig. Der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie/psychotherapie hat vor allem im Bereich der Entstehung von Depressionen im Kindes- und Jugendalter geforscht.