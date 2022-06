Seepferdchen als Ziel Vereine in Halle organisieren Intensiv-Schwimmkurse für 1.000 Kinder

Hauptinhalt

Die Schwimmvereine in Halle und das DLRG Sachsen-Anhalt wollen in den kommenden Monaten 1.000 Kindern zum Seepferdchen verhelfen. Weil viele Schwimmkurse etwa in Schulen durch die Pandemie ausfallen mussten, haben sie die Aktion "Aufholunterricht" gestartet. Die meisten Plätze sind allerdings schon weg.