Am Freitag ist in Halle die Kinderstadt auf der Peißnitzinsel eröffnet worden. 300 Kinder stürmten auf das Gelände und fingen direkt an, "Stadt" zu spielen. Fünf Wochen lang sind Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 14 Jahren nun eingeladen, ihre eigene Stadt zu gestalten. Sie übernehmen alle wichtigen Ämter, überlegen gemeinsam, wie das Zusammenleben aussehen soll, machen sich mit Geschäftsideen selbstständig oder kandidieren als Stadträte. Für ihre "Arbeit" werden sie auch bezahlt – in der Währung "Hallörchen".

Die Kinder sind jedes Jahr aufs Neue begeistert und probieren viel aus. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 11. Kinderstadt in Halle Alle zwei Jahre sind Kinder auf der Peißnitzinsel eingeladen, eine Stadt nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten – in diesem Jahr vom 24. Juni bis 30. Juli. Das Motto lautet diesmal: "Einmal Zukunft und zurück". Die Kinder bekommen einen Stadtausweis und können mit einer selbst gewählten Tätigkeit "Hallörchen" verdienen. Die können sie auch direkt wieder ausgeben – von der Limo bis zum Theaterbesuch. Die Idee, in Halle eine Kinderstadt zu bauen, hatte 2002 das Thalia Theater.

Organisations-Aufwand sehr groß

Die Kinderstadt Halle gibt es seit 20 Jahren – sie findet allerdings nur alle zwei Jahre statt. Der Aufwand ist derart groß, dass man die Kinderstadt nicht jedes Jahr organisieren kann, sagte Projektleiterin Christin Wenig MDR SACHSEN-ANHALT. In der Zwischenzeit würde alles geplant und vorbereitet. "Das Ziel ist, dass Kinder ihr Recht auf Mitbestimmung in einem großen Rahmen wahrnehmen können. Diese Kinderstadt ist für sie einfach ein wahnsinnig großer Erfahrungsraum", so Christin Wenig. Jährlich nehmen 10.000 bis 12.000 Kinder und Jugendliche teil.

Knapp 40 Stationen stehen für die Kinder zur Verfügung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK An insgesamt 38 Stationen können die Kinder den unterschiedlichsten Tätigkeiten nachgehen. "Was aber noch ein größeres Anliegen ist: Dass die Kinder diese Stadt wirklich als ihren gestaltbaren Raum begreifen und wirklich kurze Wege haben von der Idee bis zur Umsetzung", sagte die Projektleiterin. Bis kommenden Montag laufe noch eine Crowdfunding-Aktion für die Kinderstadt. Auch Freiwillige würden gesucht, die die Kinder in ihrer Stadt unterstützen können.

Peißnitz-Brücke ist gesperrt

Wer die Kinderstadt und andere Veranstaltungen auf der östlichen Saaleseite der Peißnitz besuchen möchte, braucht aber weiterhin Fahrrad, Straßenbahn oder Bus: Die Bauarbeiten an der Peißnitz-Brücke werden sich bis einschließlich 7. Juli verlängern. Auch die Fähre wird ihren Betrieb nicht wieder aufnehmen.