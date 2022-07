Aktionstage und Abenteuernächte

Ein Highlight waren laut der Projektleiterin die beiden Aktionstage zu Nachhaltigkeit und Kinderrechten. Dabei wurde unter anderem eine kleine Klima-Demo in der Kinderstadt organisiert und es gab eine Fragestunde mit dem Entertainer Karsten Lückemeyer alias "Astronaut Peter Ghost".

Leider hätte man in diesem Jahr wegen des Regens nur eine Abenteuernacht veranstalten können. Dabei essen die Kinder gemeinsam in der Kinderstadt Abendbrot und übernachten anschließend auch dort.

Insgesamt musste die Kinderstadt in diesem Jahr drei Mal geschlossen werden, am 1. Juli wegen Starkregen, am 7. Juli wegen eines Gewitters und 8. Juli wegen eines Streiks der Halleschen Verkehrs-AG (HAVAG). An knapp 40 Stationen gab es viel zu entdecken. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Keine Corona-Einschränkungen mehr

Einen konkreten Lieblingsmoment hatte Christin Wenig in diesem Jahr nicht, stattdessen gab es viele schöne Momente, sagte sie. Leider hätte sie vom alltäglichen Trubel nicht so viel mitbekommen, weil sie als Projektleiterin meistens im Büro am Laptop saß.

"Aber wenn ich auf meinen täglichen Streifzügen in der Kinderstadt unterwegs war, habe ich es immer sehr genossen, die Kinder dabei zu beobachten, wie ernsthaft sie in ihre Rollen geschlüpft und ihre Tätigkeiten wahrgenommen haben", erinnert sich Christin Wenig.

Es sei total schön gewesen, dass die Kinderstadt nach den Corona-Jahren nun wieder in ihrer vollen Größe und Komplexität stattfinden konnte. Dass es dieses Jahr wieder möglich war, das Ganze so uneingeschränkt durchzuführen, wäre laut Wenig in erster Linie der Mitarbeit von allen Beteiligten zu verdanken, die das Projekt auf verschiedene Art unterstützt haben. Für diese Unterstützung sei man „wahnsinnig dankbar“.

Über 5.000 Euro gesammelt

So gab es im Juni etwa eine Crowdfunding-Aktion, weil die Kosten wegen steigender Preise und Inflation regelrecht explodiert waren. 5.000 Euro fehlten, aber dank der Spenden kam am Ende sogar mehr zusammen.