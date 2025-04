Kinderwagen im Treppenhaus fängt Feuer Halle: Fünf Verletzte bei nächtlichem Brand in Mehrfamilienhaus

29. April 2025, 15:34 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Halle wurden in der Nacht fünf Personen verletzt. Vier davon waren Kinder. Laut Polizei hatte wahrscheinlich ein Kinderwagen im Treppenhaus Feuer gefangen.