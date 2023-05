Kita-Preis verliehen Kita Heide-Süd in Halle ist Deutschlands "Kita des Jahres"

Hauptinhalt

In der Kita Heide-Süd in Halle gilt, dass Kinder selbst bestimmen, wann sie schlafen, essen oder spielen. Die Einrichtung hat nun den Preis "Kita des Jahres" gewonnen. Außerdem wurde eine Kita in Aschersleben mit einem Preis der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung ausgezeichnet.