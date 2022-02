Halle Kita-Erzieherin nach Gewalt- und Rechtsextremismus-Vorwürfen gekündigt

Eine gewaltbereite Frau, die in ihrer Freizeit "offensiv rechtsextremes und rassistisches Gedankengut vertritt", so sahen Elternvertreter eine Erzieherin der Volkssolidarität in Halle. Nun wurde der Frau nach jahrelanger Diskussion gekündigt.