Die Stadtverwaltung will nach elf Jahren Beitragsstabilität die Betreuungskosten für das erste Kind erhöhen. Die Mehreinnahmen von 3,8 Millionen Euro sollen helfen, den Stadthaushalt zu konsolidieren.

Den Ratsbeschluss lehnte das Landesverwaltungsamt jedoch ab und gab damit Geier recht. Die Begründung: Finanzierung durch Schulden sei zu unsicher. Der Stadtrat soll deshalb in seiner nächsten Sitzung die Anordnung der Kommunalaufsicht umsetzen und die Gebührenerhöhung beschließen.

Von der Stadtratsfraktion der Linken heißt es dazu in einer Mitteilung, Eltern müssten dann ab März 2025 bis zu 27 Prozent mehr für die Betreuung ihres Kindes zahlen – während die Preise auch in anderen Lebensbereichen explodierten. Auch die Hortgebühren seien betroffen. "Diese Summen sind für viele Familien schlichtweg nicht tragbar", so die Fraktion. Zusätzlich sei problematisch, dass die Gebühren künftig alle zwei Jahre erneut überprüft und gegebenenfalls weiter erhöht werden sollen.