Die Vorteile einer ausgedehnten Essenszeit liegen darin, dass das Kind bedürfnisorientiert von Anfang an lernt, die Bedarfe des eigenen Körpers zu spüren und dann eben zu realisieren. Das ist eine, würde ich sagen, erste Sozialisation in der Idee einer demokratischen Erziehung. Ich würde nur nicht sagen, dass im Gegenteil in einer Einrichtung, in der beispielsweise Tageslauf-Strukturen bestehen, es dort nicht die Möglichkeit gibt. Es ist eben ein anderer Weg des Lernens.

Prof. Dr. Johanna Mierendorff Johanna Mierendorff hat an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg die Professur für Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt Pädagogik der frühen Kindheit inne. Sie studierte Erziehungswissenschaften an der TU Berlin mit dem Abschluss Diplompädagogin, promovierte an der Universität Bremen und habilitierte im Fach Sozialpädagogik an der Universität Hildesheim. In Halle arbeitete sie von 2000 bis 2007 als wissenschaftliche Assistentin und ist hier seit 2009 als Professorin tätig. Ihre Forschungsschwerpunkte sind der Wandel der Kindheit und der Kindertagesbetreuung sowie soziale Ungleichheit in der Kindheit. Die Professorin hat zwei erwachsene Kinder.

Ein solches Konzept darf nicht missverstanden werden mit 'Jeder kann machen, was er will', also im negativen Sinne. Tatsächlich ist es etwas anderes, an den Bedürfnissen der Kinder orientiert den Alltag zu unterstützen. Der Grundsatz ist dort: Es gibt keine Angebote, die vorstrukturiert sind, sondern es werden aus den Interessen der Kinder heraus Projekte entwickelt. Das ist inzwischen absolut üblich.

In der Kita lernen Kinder fürs Leben. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO/imagebroker

Es gibt auch weltweit nationale Bildungsprogramme, die mit solchen Ideen der offenen Tagesgestaltung arbeiten und Kinder von Anfang an daran heranführen, den eigenen Tag zu gestalten. Damit will ich nicht sagen, dass das immer das Beste ist. Meines Erachtens muss es eine achtsame Gestaltung der Bedingungen geben, einen achtsamen Umgang mit dem, was sich in Kindergruppen vollzieht.



Ein Kindergarten existiert natürlich nie außerhalb einer Gesellschaft. Er ist nicht nur dazu da, damit die Eltern nicht betreuen müssen, wenn beide erwerbstätig sind – sondern er ist auch eine Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen in einer Gesellschaft, mit Arbeitsbedingungen, mit Familienbedingungen. Von Anfang an wachsen Kinder dort in eine Organisation von Zeit, von Arbeit, von Lebenszeit hinein. Wenn wir uns anschauen, wie wir gerade in freien Berufen oder im Homeoffice arbeiten, ist das genau die Voraussetzung – dass wir Bedürfnisse wahrnehmen können. Viele Berufe erfordern diese Fähigkeit, Stopp zu sagen, wenn es nicht mehr geht, eine Grenze zu setzen in Bezug auf Schlafen, Essen und Trinken. Die offene Tagesgestaltung ist eine Variante, die unseren Realitäten insgesamt entspricht.