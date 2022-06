Sachsen -Anhalt ist im Bereich der Kita-und Schulfördervereine nicht gerade ein Leuchtturm und belegt im bundesweiten Vergleich den drittletzten Platz. 550 Schulfördervereine gibt es im Land, das sind gerade mal 63 Prozent. Bei den Kindergärten gibt es nur 186 Fördervereine, das heißt, gerade mal neun Prozent der Kitas in Sachsen-Anhalt haben einen Förderverein.

In Rheinland-Pfalz hat im Vergleich knapp die Hälfte der Kindergärten einen Förderverein. In Nordrhein-Westfalen gibt es sogar mehr Schulfördervereine als Schulen. Der Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Sachsen-Anhalt e.V. will Eltern deshalb ermutigen, selbst einen Förderverein zu gründen. Online können sich interessierte Eltern bewerben. Zehn Schulen und Kindergärten werden dann ausgewählt. Sie erhalten einen finanziellen Zuschuss von 150 Euro.